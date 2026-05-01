Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. CD Moquegua por la fecha 13?

Alianza Lima recibe a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por un nuevo triunfo en el campeonato este sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules vienen de vencer de visita 1-0 a Atlético Grau en Trujillo. Este partido los dejó con 29 puntos y se ubican como líderes del campeonato.

En tanto, los moqueguanos vienen de ganar de local 2-1 a FC Cajamarca. Con 16 unidades, están en la novena posición. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. CD Moquegua.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. CD MOQUEGUA?

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentan este sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:00 p.m. Los hinchas blanquiazules y moqueguanos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. CD MOQUEGUA?

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes. (Imagen: Agencia Andina)

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