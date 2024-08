Autoridades de SJM y Chorrillos no retiran sus propagandas electorales desde los comicios del 2022

Por Karina Castro

Paneles, afiches y murales de candidatos de procesos electorales pasados abundan en las calles de todo el país. Esto a pesar de que la Ley Orgánica de Elecciones Ley N° 26859 precisa que las propagandas deben ser retiradas en un plazo máximo de 60 días culminados los comicios. En este informe detectamos que quienes encabezan los municipios de SJM y en Chorrillos no han hecho el retiro ni de sus propias propagandas de cuando eran candidatos en las elecciones de octubre de 2022.

Una vez excedido el plazo de 60 días para el retiro, la Ley N° 26859 precisa que las organizaciones políticas serán acreedoras de una multa interpuesta por las autoridades competentes. ¿A quién le corresponde fiscalizar la propaganda electoral que queda en las calles luego de los comicios? De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de las Propagandas Políticas del JNE, es competencia de los gobiernos locales fiscalizar su retiro.

Es decir, las municipalidades deberían establece un procedimiento y una multa específica que tendría que estar señalada en ordenanza municipal. Tras haber identificado paneles pasados en San Juan de Miraflores y Chorrillos, quisimos saber precisamente cómo habían procedido los municipios de estos distritos, pero grande fue la sorpresa al conocer que estas propagandas no habían sido identificadas, ni multadas.

PANEL DE MENDIETA, EXCANDIDATO POR SJM Y ACTUAL VOCERO

En San Juan de Miraflores, detectamos un panel ubicado en la avenida Pedro Miotta, al frente de la Casa de la Juventud Municipal. En el panel se ve a Dante Mendieta, quien era candidato a la alcaldía de este distrito en el proceso electoral de octubre de 2022, pero que días antes de los comicios fue tachado de la lista por el Jurado Nacional de Elecciones. Su partido, Alianza para el Progreso, igual ganó y asumió la alcaldía la segunda en la lista, Delia Castro.

Que este panel continúe aquí tras dos años después de los comicios municipales se contradice con lo que él mismo anunciaba una vez conocidos los resultados a favor de su partido. En un video publicado en sus redes sociales, Mendieta anunciaba que hará el retiro de sus propagandas y hace un llamado a que los otros candidatos también lo hagan para tener un distrito «limpio y ordenado». Cabe señalar que Dante Mendieta actualmente es vocero de la municipalidad de San Juan de Miraflores.

En entrevista con Latina Noticias, el gerente municipal de SJM, Raúl Francisco Verano Vasquez, señaló que ese panel que detectamos le pertenece a una empresa privada y que no podrían intervenir sobre él, sin embargo, Wilfredo Tenorio Valenzuela, Subgerente de Fiscalización y Sanciones Administrativas, reconoció que no habían identificado el panel y que iban a poner en curso las gestiones para su retiro.

«Entonces vamos a realizar y si es necesario vamos a oficiar a la empresa para que puedan retirarlo porque bueno sí es cierto, ya terminaron las campañas políticas», manifestó el Subgerente de Fiscalización y Sanciones Administrativas, Wilfredo Tenorio Valenzuela.

Ante la consulta de cómo procedieron una vez culminados los comicios municipales de 2022 con la propaganda política que no fue retirada a tiempo, el subgerente de fiscalización expresó que no tienen una información consolidada. «Yo tendría que buscar cada una de mis infracciones que partidos fueron multados, pero no hay un registro exactamente», señaló.

CARTEL DEL ACTUAL ALCALDE DE CHORRILLOS CUANDO ERA CANDIDATO

En Chorillos, a unos metros de un panel en donde el alcalde Fernando Velasco anuncia nuevas obras, detectamos un cartel también de Velasco, pero cuando era candidato a este distrito. Y que a la fecha de la publicación de este informe no ha sido retirado.

Al frente de este cartel, encontramos otro afiche, pero esta vez del expresidente Pedro Castillo. Los comicios presidenciales fueron en el 2021, y tres años después su propaganda electoral sigue a la vista de todos en la intersección de las concurridas avenidas Guardia Civil y El Sol.

En nuestro recorrido, a una cuadra de la sede del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, encontramos todo un mural con la propaganda de Ricardo Vásquez, quien fue candidato por Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos.

Roland Jayo Alanya, Subgerente de Inspección y Control de Sanciones, señaló que no tuvieron la necesidad de aplicar la multa ya que las organizaciones políticas habían retirado sus propagandas de manera voluntaria luego de los comicios del 2022. También manifestó que no tienen un registro de qué partidos retiraron fuera de tiempo sus propagandas.

Al darle a conocer los tres puntos detectados por Latina Noticias, señaló que procederán con notificar a los partidos políticos involucrados dándoles el plazo del retiro de 48 horas. Si esto no sucedía precisó que darían aplicación a la multa que contemplan en su ordenanza municipal n° 288.

«En caso no se retire la propaganda electoral después del plazo de 48 horas que estamos dando vamos a proceder con la imposición de una multa de 50% de 1 UIT para las casa políticas en este caso Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso», expresó Roland Jayo.

«Con la información que nos están remitiendo vamos a cursar las comunicaciones y las acciones para que sean retiradas a la brevedad posible», añadió.

MODIFICACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES

En junio de 2024 el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32058, la cual en su Quinta Disposición deja sin efecto las multas por propaganda electoral de los comicios hasta el 2022, impuestas por los gobiernos locales.

«Se deja sin efecto las multas administrativas interpuestas por el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, siendo nula e inexigible incluso aquellas que se encuentren en ejecución coactiva, disponiendo se proceda al desistimiento de sus pretensiones o del proceso judicial en trámite o en ejecución seguidos contra organizaciones políticas o candidatos respecto de las multas impuestas por propaganda electoral de los procesos de elecciones generales, regionales y municipales, así como complementarias, llevadas a cabo hasta el año 2022«, manifestó.

Si la Ley Orgánica de Elecciones contemplaba una multa por el retiro fuera de plazo de las propagandas políticas, pero aún así muchos partidos políticos no cumplían con ello. ¿Cómo será el escenario con esta modificación a la ley?

«Se está liberando a los partidos de sanciones precisamente por temas de propaganda electoral. Lo cual es preocupante porque deja sin armas a las municipalidades para hacer cumplir la ley sobre la propaganda«, explicó José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral.

Por otro lado, los vecinos de San Juan de Miraflores y de Chorrillos, manifestaron también su descontento e indignación de que sus propias autoridades no cumplan con la ley. «No solamente son del 2022, sino vienen de otra elecciones. Y esta nomía o falta de autoridad ya los ciudadanos estamos cansados«, expresó un vecino de SJM.

En Chorillos, los vecinos también manifestaron que esos paneles, afiches y murales, generan contaminación visual en su distrito, además de claramente, incumplir la ley. Puede ver el informe completo en el canal de Youtube de Latina Noticias o haciendo click AQUÍ.