Benji Espinoza en ‘Agente encubierto’: «Yo creo que eso es lo que le espera (prisión a Dina Boluarte)»

En el reciente episodio de ‘Agente Encubierto’, conducido por el periodista Rodrigo Cruz, se abordó un tema que podría cambiar el panorama político. Benji Espinoza Ramos, conocido exabogado de Pedro Castillo y de figuras como Antero Flores Araóz en el caso de Inti y Bryan, ofreció un análisis sobre el futuro legal de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.

Espinoza fue contundente al afirmar que si se realiza una investigación exhaustiva sobre el patrimonio de Boluarte, su destino podría ser la prisión. «Yo creo que si una pericia contable establece que hay desproporción de ingresos y egresos de Dina Boluarte, tanto en su rol como Ministra de Desarrollo como en su actual posición de presidenta, esto podría ser la lápida para su carrera política … Yo creo que eso es lo que le espera (la prisión)».

Además, mencionó uno de los casos que, según él, debería quitarle el sueño a la mandataria: el caso Waykis. Espinoza advirtió que este proceso aún tiene mucho por revelar y podría tener consecuencias graves para Boluarte, aunque también subrayó su postura en contra de juicios precipitados. «Es un caso que debe generar noches de insomnio a Dina Boluarte», afirmó.

Sobre la posibilidad de asumir la defensa de Boluarte, Espinoza fue claro al decir que no lo haría. «No me parece mala persona, pero traicionó al presidente Castillo, y eso es algo que no puedo pasar por alto… Una persona así no es digna de mi confianza, ni de mi representación», expresó.

En cuanto a su relación con Pedro Castillo, Espinoza reveló detalles de por qué decidió dejar su defensa, pese a su aprecio por el exmandatario. «Mi renuncia ha sido irrevocable, ya no más. Lo que hizo Castillo, aunque no es delito, sí es una infracción constitucional. Él tomó una decisión a mis espaldas y con eso acabó nuestra relación laboral», explicó. A pesar de esto, Espinoza admitió que sigue apreciando a Castillo y que incluso lo ha visitado en prisión para ofrecerle algunos consejos jurídicos.

Finalmente, Espinoza no descartó la posibilidad de postular al Congreso, aunque prefirió no revelar por qué partido lo haría; sin embargo, sí dejó en claro que no tiene intenciones de convertirse en juez.

