Betssy Chávez negó haber intentado fugarse a la Embajada de México: “Me dirigía a La Rambla”

Hoy se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio oral contra Betssy Chávez, procesada por los presuntos delitos de rebelión y traición a la patria. La ex primera ministra es investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Chávez fue detenida el 20 de junio de 2023 en su domicilio en Tacna y pasó varios meses bajo prisión preventiva, medida que fue revocada hace tan solo una semana.

RECHAZO A LA VERSIÓN FISCAL

Durante la sesión, la excongresista rechazó la acusación del Ministerio Público, que la señala de haber buscado ingresar a la Embajada de México para evitar su captura. Como parte de su defensa, presentó el registro del GPS del vehículo en el que se movilizó aquel día.

“El GPS del auto de placa EGO-151 corresponde al que me trasladó el 7 de diciembre. Mientras el Ministerio Público pide que se revise solo desde la 1 de la tarde, nosotros solicitamos que se analice el recorrido completo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde“, sostuvo.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Según su versión, su destino era su vivienda, ubicada en los alrededores del centro comercial La Rambla y no el Consulado mexicano, tal como plantea la Fiscalía.

“Para que la Sala pueda mejor dilucidar cuál fue todo el trayecto desde que vino a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña por la Rambla Brasil. Y en efecto, cuando me lleva a premierato y de premierato salimos a la una de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio que justamente es en La Rambla y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada”, señaló.

La expremier insistió en que nunca intentó fugarse del país, calificando la imputación como una acusación sin sustento en medio de la crisis política generada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

