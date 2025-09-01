Betssy Chávez fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, informa el INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó a través de sus plataformas digitales el traslado de la ex primera ministra, Betssy Chávez, al Hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores.

“Hoy, lunes 1 de setiembre, por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora”, se lee en la publicación oficial.

Chávez Chino fue trasladada tras declararse en huelga de hambre hace unos días. Desde entonces, ha estado bajo supervisión permanente del médico penitenciario, según informó el INPE.

Raúl Noblecilla, abogado de la ex primera ministra de Pedro Castillo, compartió en su perfil de la red social X el documento de ingreso por el servicio de emergencia, asegurando que la vida de su patrocinada “está en riesgo”.

#INPEinforma | El INPE comunica que hoy, lunes 1 de setiembre, por indicación médica y como medida de prevención, se ha trasladado a la interna Betssy Chávez del E.P. Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora. pic.twitter.com/HX82lDU1jm — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 1, 2025

“El informe del Hospital María Auxiliadora revela que Betssy Chávez está en riesgo de vida. Llegó con desnutrición por inanición y el corazón debilitado (bradicardia) tras 10 días de huelga de hambre. El INPE calla y se niega a responder ante esta situación extrema. Agradecemos a quienes solidariamente hicieron llegar este documento que desnuda la verdad. ¡La dictadura es responsable de su vida!”, agregó en la publicación.

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión, en el marco del intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, junto al expresidente Pedro Castillo.