Campaña en semana de representación: congresistas de FP estuvieron con Keiko Fujimori en lanzamiento de su candidatura

El lanzamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en Trujillo dejó entrever una posible tendencia que podría marcar el comportamiento del Congreso durante los próximos meses de campaña. Aprovechando la semana de representación, varios congresistas de Fuerza Popular viajaron al norte del país para respaldar a su lideresa y, de paso, promover sus propias candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados.

Durante el mitin, varios parlamentarios se mezclaron entre la portátil que se congregó en Trujillo para escuchar el anuncio de la cuarta postulación presidencial de la hija de Alberto Fujimori. La acompañan en la plancha presidencial los exlegisladores Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miki Torres (segundo vicepresidente)

Entre los asistentes figuraban los congresistas y actuales candidatos al Senado: Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Ernesto Bustamante, Héctor Ventura y Martha Moyano. También se vio a aspirantes a la Cámara de Diputados como Auristela Obando, Rosángela Barbarán y Eduardo Castillo, todos ellos congresistas en funciones para el periodo 2021–2026.

¿REPRESENTACIÓN O COMPAÑA?

Lo llamativo es que esta participación ocurrió en plena semana de representación, la cual —según el artículo 23 del Reglamento del Congreso— consiste en un período de cinco días laborables continuos al mes durante el cual los legisladores deben trasladarse a su circunscripción electoral (o a otras regiones) para recoger denuncias ciudadanas, fiscalizar autoridades y mediar entre la población y el Poder Ejecutivo, informando luego sobre su actividad parlamentaria.

Esta labor permite a los congresistas mantener contacto con los ciudadanos y organizaciones sociales, conocer sus preocupaciones y canalizarlas mediante propuestas normativas. La representación es una de las funciones clave del cargo, junto con legislar y fiscalizar.

MODIFICACIÓN POLÉMICA

Hasta hace poco, utilizar la semana de representación para hacer proselitismo político podía ser considerado una falta ética sancionable con hasta 12 días de suspensión. Sin embargo, en agosto de 2025, el Pleno del Congreso aprobó —con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones— un cambio que permite a los legisladores hacer campaña política durante ese período, sin consecuencias disciplinarias.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Constitución, entonces presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, y más adelante por su colega de bancada Arturo Alegría. El objetivo: modificar el principio de neutralidad del reglamento, argumentando que un congresista puede, en ejercicio de sus funciones, “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” sin incurrir en infracción.

Inicialmente, la propuesta fue rechazada el 14 de agosto. Sin embargo, una reconsideración presentada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) permitió su aprobación el 20 de agosto con respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular.

La norma también contempla la posibilidad de hacer campaña fuera de la semana de representación, siempre que se solicite una licencia sin goce de haber.