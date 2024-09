Canciller Elmer Schialer descarta que el Perú modifique postura frente a la crisis en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, descartó que el Gobierno peruano cambie de postura frente a la crisis de Venezuela, ocasionada por el régimen chavista de Nicolás Maduro, a raíz de las polémicas declaraciones que brindó ayer que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”.

«Quiero reiterar que no hay ningún cambio de posición del Perú respecto a la situación en Venezuela. Es verdad que quizás mis expresiones de que los venezolanos deberían resolver sus problemas provocó una doble lectura. Tal vez mis declaraciones no sé consideración en toda su integridad y solo se leía el titular», aseguró en conferencia de prensa.

El titular de Torre Tagle anotó que la gestión de la presidenta Dina Boluarte afianzará posición de que debe existir la defensa de la democracia en Venezuela tal como se ha visto reflejado en los diez comunicados oficiales difundidos en los últimos días en conjunto con otros países.

«El Perú seguirá exigiendo que se respete la voluntad del soberano que se vio reflejada en las urnas el 28 de julio pasado. Continuaremos apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. No hay cambio alguno», finalizó.

EXIGIERON SU SALIDA

Antes de las aclaraciones brindadas por el canciller Schialer, desde el Congreso de la República exigieron su inmediata salida del cargo. La parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte para que aparte al funcionario del gabinete de Gustavo Adrianzén.

«¡Basta de cobardía! Frente a la dictadura chavista no hay espacio para diplomacias débiles. La señora Boluarte ha fracasado rotundamente al poner en manos de un canciller temeroso la defensa de nuestra política exterior. El pueblo peruano no va a ser cómplice de la tiranía de Maduro. Por eso, exijo la renuncia inmediata de Elmer Schialer. ¡El Perú no se doblega ante dictadores!«, comunicó la parlamentaria este miércoles 4 de septiembre a través de la red social X.

Para la legisladora, esta manifestación parece “minimizar de manera frívola y alarmante” la situación que afrontan los ciudadanos del país llanero desde hace dos décadas, poniendo en riesgo el compromiso del Perú con la defensa de los derechos humanos.

Al término de la misiva, Chirinos enfatizó la necesidad de un liderazgo “firme y coherente” que refleje el compromiso inquebrantable del Perú con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.

