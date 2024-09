Patricia Chirinos pide destitución del nuevo canciller por declaraciones sobre Venezuela

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, pidió formalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la destitución inmediata del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, en respuesta a sus recientes declaraciones sobre la situación en Venezuela.

«¡Basta de cobardía! Frente a la dictadura chavista no hay espacio para diplomacias débiles. La señora Boluarte ha fracasado rotundamente al poner en manos de un canciller temeroso la defensa de nuestra política exterior. El pueblo peruano no va a ser cómplice de la tiranía de Maduro. Por eso, exijo la renuncia inmediata de Elmer Schialer. ¡El Perú no se doblega ante dictadores!«, comunicó la parlamentaria este miércoles 4 de septiembre a través de la red social X.

En un oficio enviado a la jefa de Estado y que también compartió en sus redes sociales, la legisladora expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una postura contraria a los principios democráticos que el Estado peruano defendió históricamente.

Cabe recordar que, tras su juramentación como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo señaló que «la posición del Perú es firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos«.

Para la legisladora, esta manifestación parece “minimizar de manera frívola y alarmante” la situación que afrontan los ciudadanos del país llanero desde hace dos décadas, poniendo en riesgo el compromiso del Perú con la defensa de los derechos humanos.

Al término de la misiva, Chirinos enfatizó la necesidad de un liderazgo “firme y coherente” que refleje el compromiso inquebrantable del Perú con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.

