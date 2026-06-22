Canciller rechaza denuncia constitucional y acusaciones de presunta interferencia en proceso electoral

El canciller Carlos Pareja rechazó las acusaciones contenidas en una denuncia constitucional presentada en su contra por Juntos por el Perú, agrupación que cuestiona el manejo del voto de los peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026. La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y atribuye al ministro presuntos delitos vinculados al proceso electoral.

El pronunciamiento se produce cuando están por concluir las audiencias de reconteo de votos en los Jurados Electorales Especiales y a pocos días de que se oficialicen los resultados de los comicios.

A través de un comunicado, Pareja rechazó categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuirle actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos residentes en el exterior.

La denuncia fue presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca, quien sostiene que existirían dudas sobre la cadena de custodia del material electoral trasladado desde distintos países hacia el Perú. La acusación incluye presuntos delitos de fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones.

Según la organización política, la controversia se origina en la aplicación de la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida antes de la segunda vuelta electoral. El partido cuestiona cambios relacionados con la organización del sufragio en el exterior, entre ellos la fusión de mesas, la designación de miembros de mesa por parte de los consulados y el traslado físico de actas y demás material electoral mediante valijas diplomáticas.

Frente a estos cuestionamientos, el canciller sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó en estricto cumplimiento de la ley electoral y que sus funciones durante el proceso se limitaron a labores logísticas y consulares desarrolladas en coordinación con los organismos electorales competentes.

CANCILLER DEFIENDE SU ACTUACIÓN

En su pronunciamiento, Pareja remarcó que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino a los organismos electorales encargados de conducir el proceso.

Asimismo, señaló que los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones guardan relación con los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional. Por ello, indicó que aguardará el pronunciamiento de las autoridades competentes y ejercerá su derecho de defensa en las instancias correspondientes.

La denuncia continuará su trámite en el Congreso mientras los organismos electorales avanzan hacia la etapa final del proceso y la proclamación oficial de los resultados de las Elecciones 2026.

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