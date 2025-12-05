Canciller se reúne con secretario de Estado Marco Rubio y reafirmaron compromiso en lucha contra la delincuencia organizada transnacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sostuvo un encuentro hoy en Washington D. C. con el secretario de Estado, Marco Rubio, para reafirmar el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la principal amenaza para la región. Ambos cancilleres se comprometieron a trabajar de manera coordinada en este ámbito.

El canciller De Zela —quien estuvo acompañado del embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y otros miembros de la misión diplomática— subrayó que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico son una prioridad esencial del Gobierno de transición, objetivo que fue compartido por el secretario de Estado. Coincidieron también en que combatir este flagelo requiere de una mayor cooperación regional.

Como muestra tangible del compromiso de abordar de manera conjunta la lucha frontal contra el crimen organizado, una delegación de alto nivel de especialistas estadounidenses en seguridad visitará Lima la próxima semana. Esta comitiva asesorará al Gobierno y sostendrá reuniones con altas autoridades peruanas para definir una estrategia efectiva contra la delincuencia.

Asimismo, De Zela y Rubio dialogaron sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, que publicó hoy el Gobierno estadounidense, reconociendo que ambos países tienen una convergencia en las prioridades vinculadas a defensa y seguridad. En ese sentido, acordaron estrechar aún más la relación en estos ámbitos.

Durante la reunión se abordó también las oportunidades de cooperación en materia aeroespacial y sobre la importancia de profundizar la relación económico-comercial entre ambos países. También se acordó promover nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos e infraestructura.

Igualmente, como parte de los actos conmemorativos por el bicentenario de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, por invitación del canciller De Zela, aceptó visitar el Perú en 2026.

