Carlos Álvarez renuncia al partido País para Todos: “Así como me inscribí, me desafilio”

A través de su cuenta oficial de Facebook, el excandidato a la presidencia, Carlos Álvarez, anunció su desafiliación oficial del partido País Para Todos, organización con la cual participó en las Elecciones Generales 2026. Según el portal Infogob, el político y comediante ya figura como renunciante de la agrupación.

“El día viernes 12 de junio me acerque al partido País para Todos para presentar mi desafiliación. Así como me inscribí, así me desafilié, con agradecimiento y respeto para ellos por permitir ser una opción para salvar al Perú”, declaró en su cuenta personal.

Sin embargo, en una entrevista para Canal N, Álvarez señaló que su separación se deben a “desacuerdos e incongruencias dentro del partido” que no especificó, por lo que optó la renuncia definitiva.

Álvarez narró que tras presentar su carta a la secretaria general de País para Todos, Delcy Romero, se dirigó al Jurado Nacional de elecciones para hacer oficial y legal su decisión.

Por otro lado, aclaró que no será candidato por la alcaldía de Lima en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026, tras la presunta difusión de rumores que lo vinculaban a distintos partidos políticos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7