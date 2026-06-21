Carlos Espá: “Han convertido la ley en una herramienta para manipularla”

El excandidato presidencial Carlos Espá cuestionó con dureza el proceso electoral en el Perú y el uso de recursos legales por parte de actores políticos para intentar revertir resultados. En entrevista con Punto Final, también se refirió al eventual gobierno de Keiko Fujimori, la oposición y los errores que marcaron la derrota de Roberto Sánchez.

A poco más de un mes del cambio de mando, Espá calificó como “escandaloso” el comportamiento de algunos sectores políticos y legales tras los comicios. “Es una repartija escandalosa lo que están haciendo, son unos desvergonzados”, afirmó al criticar el uso de normas que, según dijo, han sido diseñadas por los propios actores que hoy las utilizan.

“SE HA CONVERTIDO EL ABUSO DEL DERECHO EN REGLA”

Espá sostuvo que el problema de fondo está en el marco legal electoral, al que calificó de “enmarañado” y permisivo frente a maniobras dilatorias. “Hay incentivos perversos, la ley no ampara el abuso del derecho y, sin embargo, en el Perú se ha convertido el abuso del derecho en la regla del comportamiento”, señaló.

En esa línea, cuestionó que distintos actores políticos, sin distinción ideológica, recurran a estrategias similares cuando pierden una elección. “No hay bandera ideológica, el perdedor busca generar deslegitimidad”, indicó, aunque precisó que en su caso habló de “irregularidades” y no de fraude.

También apuntó a debilidades institucionales. “Si el Jurado Nacional de Elecciones mira para otro lado frente a irregularidades, el sistema termina generando estas distorsiones”, afirmó, al proponer una legislación más flexible que evite interpretaciones forzadas de la norma.

“KEIKO DEBE DAR SEÑALES CLARAS CONTRA LA CORRUPCIÓN”

Respecto al escenario político, Espá consideró como probable que Keiko Fujimori asuma la presidencia y señaló que su principal reto será recuperar la confianza ciudadana. “Debería dar una señal muy poderosa de lucha contra la corrupción, que es el principal cuestionamiento que se le hace”, sostuvo.

Añadió que el próximo gobierno también deberá demostrar una clara vocación democrática. “Son dos debilidades del pasado: corrupción y autoritarismo”, dijo, al recomendar la conformación de un gabinete basado en “gente valiente y honesta”, más allá de cuotas políticas.

CRÍTICAS A ROBERTO SÁNCHEZ Y MIRADA SOBRE LA OPOSICIÓN

El excandidato también fue crítico con Roberto Sánchez, a quien atribuyó errores que habrían debilitado su candidatura. “Cometió tres errores garrafales, desde la repartija desvergonzada hasta inconsistencias éticas”, afirmó.

Además, descartó que el excandidato tenga actualmente respaldo popular significativo. “La calle no habló… su convocatoria fue minúscula”, sostuvo.

Sobre la oposición, Espá planteó que debe actuar con responsabilidad. “Debe ser una oposición leal, como la inglesa, capaz de dejar de lado intereses personales y pensar en el país”, indicó.

Finalmente, advirtió que el Perú enfrenta problemas estructurales no resueltos, como la corrupción y la débil descentralización. “Plata hay, no hay gestión… no se ha traducido en mejor calidad de vida”, afirmó.

Espá, quien participó en las elecciones presidenciales de 2026 sin lograr avanzar a segunda vuelta, remarcó que el próximo gobierno tendrá la disyuntiva de mantener el modelo actual o impulsar reformas profundas. El escenario político queda ahora marcado por una transición en curso y un Congreso fragmentado que será clave en los próximos años.

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