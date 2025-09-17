Caso Escuadrón de la Muerte: Declaran nula sentencia contra policías y ordenan nuevo juicio oral

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la condena de 35 años de prisión contra el excomandante PNP Raúl Enrique Prado Ravines, señalado como líder del ‘Escuadrón de la Muerte’, una presunta red dentro de la Policía que habría ejecutado extrajudicialmente a delincuentes en operativos simulados.

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización buscaba simular éxitos contra el crimen organizado para obtener ascensos, condecoraciones y beneficios económicos. El caso se remonta al 2015, tras la denuncia del coronel Franco Moreno Panta, medio hermano de una de las presuntas víctimas. Por este caso se investigan más de 30 muertes en operativos falsos.

En el 2022, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a Prado Ravines a 35 años de cárcel por homicidio calificado. El excomandante se mantuvo prófugo desde 2019 hasta su captura en junio de 2025.

Su abogado, Humberto Abanto, confirmó la anulación y señaló que la primera sentencia tuvo “graves fallas”, como la indebida corroboración de colaboradores eficaces con testigos en reserva, la mala aplicación de la prueba indiciaria y la tipificación incorrecta de las conductas imputadas.

La Sala ordenó un nuevo juicio de primera instancia a cargo de otro Juzgado Colegiado Nacional.

Cabe apuntar que, aunque ya no pesa condena sobre él, Prado Ravines continuará en prisión porque enfrenta otros procesos vinculados al Escuadrón de la Muerte, en los que tiene vigente una orden de prisión preventiva.

