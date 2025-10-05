Caso María Acuña: Municipalidad de Surco interviene predios ilegales, pero suspende demolición en su vivienda

La Municipalidad de Surco inició la demolición de construcciones ilegales levantadas por vecinos en áreas públicas del parque Los Álamos, entre ellos, la congresista María Acuña. Sin embargo, no se pudo proceder con este último inmueble, ya que una mujer se colocó de espaldas en una ventana, lo cual impidió que los funcionarios pudieran ejercer su labor fiscalizadora a cabalidad.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, indicó que no cuentan con la autorización para ingresar a la vivienda y retirar a las personas que impedían la demolición, por lo que no pudieron proceder para salvaguardar la integridad de dichas personas.

Asimismo, se pudo constatar que la vivienda de la legisladora tenía construcciones que habrían sido construidas sin autorización.

Según la inscripción que figura en SUNARP, la Inmobiliaria Los Alizos, vinculada a la congresista, adquirió dicha casa por el valor de US$ 530 mil en junio de 2023 con tan solo 2 pisos y con un área total de 453 metros cuadrados, entre construida y libre. Sin embargo, de acuerdo con Bruce, la legisladora no habría solicitado las autorizaciones necesarias para edificar.

Por su parte, la defensa de la legisladora indicó que la zona del inmueble que estaría usurpando áreas públicas no correspondería a la municipalidad, sino que sería parte del condominio donde se ubican las viviendas.

Cabe resaltar que dicho operativo busca recuperar los espacios verdes que fueron invadidos y utilizados indebidamente como jardines privados o extensiones de viviendas.

PRÓXIMAS MEDIDAS

En las próximas semanas, serán notificadas 120 personas más para la demolición de las construcciones que se hicieron en propiedad del Estado, como el exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, quien asegura que hasta la fecha no ha sido informado sobre este procedimiento.

Por otro lado, vecinos como el cómico Edwin Sierra o el juez superior de Lima Sur, César Vásquez Arana, han solicitado que sus casos sean revisados por un juez antes que la municipalidad proceda.

VIDEO RECOMENDADO