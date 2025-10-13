César Acuña renuncia como gobernador de La Libertad para postular a la presidencia

Lo último. A través de un comunicado del partido político, Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta anunció su renuncia como gobernador regional de La Libertad para lanzar su candidatura en las Elecciones Presidenciales 2026.

“Me dirijo a todos los peruanos desde la humildad y la vocación de servicio que siempre definió mi actividad política como congresista, alcalde y gobernador para anunciarles que he decidido postular a la Presidencia de la República para poner mi experiencia al servicio del Perú”, indicó.

Asimismo, el excongresista indicó que su compromiso es “mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Quiero desterrar para siempre la corrupción en el Perú y recuperar la esperanza de construir un futuro próspero para todos”.

Finalmente, Acuña mostró su interés de querer ser presidente del Perú en las próximas elecciones 2026. “Quiero convertirme en el Presidente de los jóvenes del Perú que quieran estudiar, que quieran trabajar y que quieran oportunidades para salir adelante”, finalizó.

