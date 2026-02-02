Chifagate: ministro del Interior niega que Jerí abordó temas del Estado con Zhiua Yang

“Se lo repito señores, se trata de una visita ocasional luego de una jornada de trabajo”, dijo Vicente Tiburcio, ministro del Interior, ante la Comisión de Fiscalización que lo citó a una reunión extraordinaria para aclarar los pormenores de la controversial cena que José Jerí mantuvo con el empresario chino, Zhihua Yang.

Durante la sesión congresal del 2 de enero de 2026, el ministro Tiburcio señaló que el presidente Jerí y su compañía, compuesta por él y guardias presidenciales, no hablaron de temas del Estado con sus comparecientes chinos.

Esta declaración trae controversias luego de que José Jerí no se presentó en el evento de la confraternidad Perú-China celebrado el domingo 1 de enero, evento que el mismo Jerí juró conversar con alias “Jhonny” Yang en su restaurante chifa y los posibles manejos.

“Este dueño del chifa le hizo una pregunta al señor presidente de cómo iban las coordinaciones y avances de las festividades y actividades que iban a hacer el primero de febrero entre la amistad Perú-China, donde el señor presidente le contestó que eso lo estaban viendo los funcionarios de Palacio”, declaró Tiburcio contradiciéndose.

El ministro también señala que el almuerzo duró una hora y media y que luego, en la calle, se despidió del mandatario y se retiró a la sede central del Ministerio del Interior.

Por otro lado, Tiburcio agregó que, un día después de la cena con Jerí, él fue a comer al mismo restaurante de Zhiua Yang con su familia y unos amigos. “Quiero decirles también que durante el espacio de la cena no se trató ningún tema vinculado a cualquier sector, ni solicitudes de algo. No existió nada irregular ni actos que podemos decir que vengan contrarios a lo que nosotros estamos haciendo”, declaró el representante del Interior.

VIDEO RECOMENDADO