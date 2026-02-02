Ciro Castillo afirma que ANGR permitió su regreso al Gobierno del Callao, pero asamblea exige prisión preventiva

Durante la mañana del 2 de enero, Ciro Castillo Rojo, gobernador del Callao, dijo tras su salida de la clandestinidad por la prisión preventiva que fue desestimada por el Poder Judicial, que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) le habría dado el visto bueno para que retome su puesto.

Sin embargo, el comunicado de la ANGR indica todo lo contrario. Según la asociación de gobernadores, la medida de prisión preventiva debe “aplicarse de manera excepcional, estrictamente necesario y debidamente motivada, conforme a los estándares constitucionales y convencionales vigentes”.

Ciro Castillo es actualmente investigado por presuntamente pertenecer a la organización criminal denominada ‘Los socios del Callao’, que habría operado en el gobierno regional a través de irregularidades en las contrataciones públicas, como fraccionamientos por montos iguales o mínimos a los 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que elude los procesos de selección por convocatoria.

En ese sentido, la ANGR también exigió que se garanticen los derechos fundamentales “y la estabilidad institucional de las regiones” debido a que este tipo de investigaciones y controversias marcan de forma negativa a las instituciones del Estado.

“La Asamblea considera necesario señalar que la imposición de medidas como la prisión preventiva no solo tiene un impacto directo en la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática y la imagen de los gobiernos regionales”, se lee en el comunicado.

VIDEO RECOMENDADO