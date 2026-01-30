Ciro Castillo: PJ anula orden de prisión preventiva en su contra y podría volver como gobernador regional del Callao

Casi 20 días después de ordenar 24 meses de prisión preventiva en contra de Ciro Castillo Rojo por presunta organización criminal y colusión agravada, el Poder Judicial aceptó la apelación de la defensa del gobernador regional del Callao y dispuso que continúe el proceso en libertad.

El ente de justicia declaró fundada el recurso de apelación y de esta manera dejó sin efecto la medida preventiva que pesaba en su contra por el caso ‘Los Socios del Callao’. La autoridad chalaca podría volver a asumir sus funciones en el Gobierno Regional a partir del lunes 2 de febrero.

El pasado 11 de enero, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo Salas y otros ocho funcionarios, sindicados de integrar una red dedicada al direccionamiento irregular de contratos públicos.

Según la investigación, esta presunta organización criminal habría gestionado de manera ilícita procesos de contratación por montos que superarían los 1.4 millones de soles, beneficiando intereses particulares y vulnerando los procedimientos regulares.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7