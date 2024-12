Colegio de Abogados de Lima pide al Ejecutivo evaluar permanencia de Morgan Quero

Este jueves 12 de diciembre, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales en el que pidió al Poder Ejecutivo evaluar la permanencia del ministro de Educación, Morgan Quero, tras polémicas declaraciones sobre derechos humanos.

«Exhortamos a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros a evaluar la permanencia del señor Morgan Quero Gaime al frente del Ministerio de Educación. Su continuidad en el cargo resulta incompatible con los principios que deben guiar a las autoridades públicas y desnaturalizan los principios básicos que sostienen una sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho», se lee en el documento.

🔵📢 #COMUNICADO | CAL PIDE AL EJECUTIVO EVALUAR PERMANENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN TRAS POLÉMICAS DECLARACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS



El Colegio de Abogados de Lima (CAL), en su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la dignidad de todas las… pic.twitter.com/BVKyAtImcZ — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) December 12, 2024

MORGAN QUERO: «LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA PERSONAS, NO PARA LAS RATAS»

Cabe recordar que el ministro Morgan Quero se encuentra en el ojo de la tormenta luego de brindar desafortunadas declaraciones tras ser consultado sobre su posición respecto a los fallecidos en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

«Los derechos humanos son para personas, no para las ratas», fueron las palabras del titular del Minedu frente a la pregunta de una periodista de La República sobre los manifestantes fallecidos en las protestas.

«Estas palabras, pronunciadas en el marco de un evento público el Día de los Derechos Humanos, evidencian una alarmante falta de sensibilidad hacia las 50 personas fallecidas durante las manifestaciones y hacia sus familias», indicó el CAL en su pronunciamiento.

Además, precisaron que esta no es la primera vez en que se cuestionan declaraciones del ministro Morgan Quero, ya que anteriormente se había pronunciado sobre los más de 500 casos de violación sexual a niños de las comunidades wampis y awajún y las llamó «práctica cultural que sucede en pueblos amazónicos».

«Este tipo de declaraciones no solo minimizan la gravedad de estos crímenes, sino que perpetúan la estigmatización y vulneración de los derechos de las víctimas», se lee en el comunicado.

Morgan Quero responde sobre sus polémicas declaraciones: «No logro oír toda la pregunta» Te puede interesar también

MORGAN QUERO: «YO ESTABA DECLARANDO SOBRE LA PENA DE MUERTE»

Frente a ello, el ministro de Educación manifestó en Buenas Nuevas, Malas Nuevas de Latina Noticias que la expresión de «ratas» no se encontraba dirigida a los manifestantes, sino a los violadores de menores, ya que, minutos antes, diferentes medios de comunicación le habían formulado preguntas al respecto.

«Yo estaba declarando sobre la pena de muerte a violadores y en ese contexto estamos transitando a otra zona y no escuche toda la pregunta, supuse que era para los violadores por eso respondo así tan contundente (…) Yo no oí bien la pregunta porque no estoy cerca de la periodista», declaró.

Asimismo, Santiago Gómez consultó sobre si va a pedir disculpas públicas a lo que Quero respondió: «Por supuesto que sí, mi respeto a los derechos humanos que son un principio fundamental en nuestra democracia, no tiene nada que ver con lo que sucedió años atrás», agregó.

Gabinete respalda propuesta de Dina Boluarte sobre pena de muerte Te puede interesar también