Comunicado: Phillip Butters miente sobre reportaje de Latina Noticias

Latina Noticias rechaza las afirmaciones de Phillip Butters y respalda el trabajo periodístico de su Unidad de Investigación. Nuestro medio no ha realizado ni realizará rectificación alguna sobre su informe “Avanza País destinó medio millón de soles a fotocopiadora por capacitación”.

Cada una de las informaciones fueron corroboradas previo a su publicación y los descargos sí fueron solicitados, como registra el reportaje. Es falso, como ha afirmado Butters, que haya existido una reunión de disculpas y rectificación entre el periodista Christopher Acosta y Luis Flores Reátegui, secretario de Avanza País.

Flores ha desmentido tal afirmación de Butters ante Latina Noticias, en comunicación de esta tarde.

REPORTAJE: ‘AVANZA PAÍS DESTINÓ MEDIO MILLÓN DE SOLES A FOTOCOPIADORA POR CAPACITACIÓN’

Puedes ver el primer reportaje, del 26 de febrero del 2023, aquí:

Y aquí puedes ver el segundo reportaje sobre el tema, del 5 de marzo del 2023: