Con estas palabras José Jerí defendió a su gabinete recién juramentado | VIDEO

El presidente José Jerí se pronunció, a través de una breve declaración, sobre la conformación de su primer gabienete ministerial, el cual juró al cargo hoy jueves 14 de octubre en Palacio de Gobierno.

“Tenemos un gabinete recién juramentado que tiene las cualidades para, justamente en este momento de transición, combatir la inseguridad ciudadana y gestionar el Estado de la mejor manera posible para entregar el gobierno el próximo año”.

Sobre las críticas que vienen cayendo sobre el gabinete encabezado por Ernesto Álvarez, el Jefe de Estado sostuvo: “Hay voces críticas, es inevitable, pero va a ser la gestión y la acción de gobierno de todo el Ejecutivo lo que demuestre que verdaderamente este gabinete es competente, que se complementa, que es de amplia representación y que va a contribuir al objetivo principal de esta gestión, que es derrotar a la delincuencia“.

