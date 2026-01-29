Condenan al exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por mala construcción de mall y queda fuera de las elecciones 2026

El Poder Judicial (PJ) confirmó, en segunda instancia, la condena constituida contra Miguel Saldaña, exalcalde de Comas, por a la autorización que concedió para la construcción de un centro comercial sin estudios técnicos exigidos por ley. Este fallo señala que deberá purgar 4 años de prisión por el delito de negociación incompatible y lo excluye de las elecciones municipales 2026 con Podemos Perú.

Esta última decisión del PJ se basa en la investigación que reveló una mala habilitación urbana debido a que la licencia de edificación del Mall Plaza Comas fue aprobada sin estudios de impacto vial o ambiental. Recordemos que también Saldaña sigue investigado por presuntamente haber participado en la ejecución del delito de lavado de activos en su anterior gobierno.

Debido a esta confirmación de su condena, también queda inhabilitado para postular en las elecciones municipales 2026 junto al partido del investigado José “Pepe” Luna Gálvez, Podemos Perú.

Además, con esta ratificación, fueron sentenciados Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano; Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas; Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exempleados municipales. Todos por el mismo delito y la misma pena de 4 años.

Los hechos que lo acusan

En el año 2017, cuando la fiscal adjunta superior, Leidy Diana Cherrapano Collantes, encontró que el alcalde, junto a otros cuatro funcionarios, aprobaron la solicitud de la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S.A., que pedía la habilitación urbana y la licencia de edificación para levantar el Mall Plaza Comas de manera acelerado y con faltas en la revisión de control.

Debido a estas falencias, la administración municipal de Saldaña aprobó la solicitud sin exigir ni un estudio de impacto ambiental y vial, tal como la norma establece como documentación obligatoria.

Eso no es todo. También la fiscal Cherrapano detectó que, además, la empresa favorecida entregó 200 toneladas de rocas a la Municipalidad de Comas para obras de prevención del río Chillón, demostrando evidencias de interés indebido que comprometió la transparencia en las contrataciones.

Con ello, la condena fue modificada a 156 jornadas de trabajo comunitario por decisión del Poder Judicial. Por otro lado, los sentenciados mencionados han sido inhabilitados por cinco años de ejercer cualquier cargo público y deberán abonar, de forma solidaria, 25 mil soles como reparación civil al Estado.

