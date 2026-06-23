Congreso aprueba en segunda votación cadena perpetua para policías y militares vinculados al crimen

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación, con 52 votos a favor, el dictamen que precisa el delito de función, fortalece la jurisdicción militar policial y establece sanciones para los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participen en organizaciones criminales. La iniciativa recae en los proyectos de ley 9187/2024-CR, 11268/2024-CR y otros acumulados.

Con esta votación, la propuesta legislativa será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS

La norma modifica el Código Militar Policial (Decreto Legislativo 1094) y el nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957). Entre sus principales disposiciones:

Penas agravadas: El artículo 1 plantea agravar las penas para el policía o militar que colabore con organizaciones criminales. Si participa como autor, autor mediato, coautor, instigador o cómplice de la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua .

El artículo 1 plantea agravar las penas para el policía o militar que colabore con organizaciones criminales. Si participa como autor, autor mediato, coautor, instigador o cómplice de la muerte de una persona, será reprimido con . Delito de función: Se precisa este concepto para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes serán juzgados en el fuero militar policial.

Se precisa este concepto para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes serán juzgados en el fuero militar policial. Prohibición de procesos paralelos: El artículo 2 establece que no podrán seguirse, en ningún caso, procesos penales en la jurisdicción ordinaria y la militar policial a la vez contra un mismo militar o policía, cuando los hechos y sujetos investigados o procesados sean los mismos.

23, 2026

¿QUÉ SE CONSIDERA DELITO DE FUNCIÓN?

La norma define este concepto de manera distinta para cada institución:

Para el personal de las Fuerzas Armadas , se considera delito de función toda conducta ilícita cometida durante acciones militares orientadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno, así como en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia.

, se considera delito de función toda conducta ilícita cometida durante acciones militares orientadas al mantenimiento o restablecimiento del orden interno, así como en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia. Para el personal de la Policía Nacional, se considera delito de función toda conducta ilícita cometida en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones de prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, vigilancia y control de fronteras, práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística, y otras funciones establecidas en sus leyes y reglamentos, también en el marco de un estado de emergencia.

NO PROSPERÓ LA RECONSIDERACIÓN

Los congresistas Ruth Luque Ibarra, Sigrid Bazán Narro y Edgard Reymundo Mercado, de la bancada Bloque Democrático Popular, junto con la congresista Flor Pablo Medina (No Agrupados), presentaron una reconsideración a la segunda votación de esta propuesta. La moción fue rechazada al obtener solo 45 votos a favor, 58 en contra y 1 abstención.

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