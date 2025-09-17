Congreso aprueba viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos

El Congreso de la República decidió aprobar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre. El proyecto de resolución legislativa fue aprobado con 62 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones.

El viaje de la Jefa de Estado al país norteamericano le permitirá participar en las principales actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizarán el 22, 23 y 24 de este mes en Nueva York. De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa no requiere de segunda votación.

Cabe recordar que el Perú es uno de los estados que son miembros fundadores de la ONU y que su Asamblea General es la instancia de representación más amplia, con una gran relevancia en la elaboración de sus políticas.

