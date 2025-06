Congreso citará al MTC y LAP por deficiencias en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La Comisión de Transportes convocó a distintas autoridades del sector por las fallas reportadas desde la inauguración del nuevo terminal aéreo.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez sigue acumulando críticas tras su reciente inauguración. Cancelaciones de vuelos, filtraciones de agua, fallas en el abastecimiento de combustible, largas colas y desinformación son algunos de los problemas que enfrentan a diario los usuarios del renovado terminal aéreo.

Ante esta situación, la Comisión de Transportes del Congreso, presidida por la congresista Marleny Portero, ha citado a diversas autoridades del sector para rendir cuentas. Entre ellos están el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, los representantes de Lima Airport Partners (LAP), Ositrán, Corpac, la Contraloría General y el exministro del MTC, Raúl Pérez Reyes.

“LA GENTE PIERDE EL VUELO, NO HAY SEÑALIZACIÓN, ES UN CAOS TREMENDO”

La congresista Portero calificó el nuevo aeropuerto como “un caos” y compartió su propia experiencia como usuaria. En recientes declaraciones, señaló que el servicio es deficiente desde la llegada del avión hasta el acceso al transporte: “El avión aterriza y no están las personas que colocan las mangas. Luego, la gente pierde el vuelo, no tienen información, no hay señalización, baños malogrados”.

También se refirió al excesivo cobro de los taxis fuera del aeropuerto, que afecta especialmente a personas en situación vulnerable: “Hay adultos mayores, personas con discapacidad o con tratamientos oncológicos que llegan con poco dinero y se enfrentan a cobros de S/80 o S/100 por un taxi”.

Durante una fiscalización previa, Portero advirtió que las áreas bajo responsabilidad privada avanzaban con mayor eficiencia que las obras públicas como el acceso peatonal y el puente Santa Rosa. Todas las autoridades citadas han confirmado su asistencia a la sesión.

