Comisión del Congreso aprueba restablecer inmunidad parlamentaria desde 2026

En una sesión polémica y dividida, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, figura que había sido eliminada en el año 2021. La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones, y quedó lista para ser agendada y debatida en el Pleno del Parlamento.



El dictamen, sustentado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), plantea modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, en el marco de la Ley 31988, que restablece la bicameralidad en el Congreso. La medida fue respaldada por el presidente de la comisión, el legislador Fernando Rospigliosi.



Según el texto aprobado, la inmunidad parlamentaria volverá a aplicarse desde el año 2026 para los senadores y diputados que resulten elegidos a partir de esa fecha, excluyendo a los actuales congresistas. Además, se precisa que esta inmunidad no aplicará en caso de procesos judiciales iniciados antes de la elección del legislador.

DE QUÉ TRATA

De acuerdo con la iniciativa, desde su elección y hasta un mes después de concluir sus funciones, los parlamentarios no podrán ser procesados penalmente ni detenidos sin la previa autorización de su cámara respectiva o de la Comisión Permanente. Este pronunciamiento deberá emitirse en un plazo improrrogable de 30 días calendario.



En caso de delito flagrante, el texto establece que el congresista deberá ser puesto de inmediato a disposición de su cámara correspondiente o de la Comisión Permanente, la cual tendrá 24 horas para decidir si autoriza o no la privación de la libertad y el inicio del proceso judicial.



Finalmente, si el Congreso no se pronuncia en los plazos establecidos, el caso será derivado a la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si procede el desafuero y el enjuiciamiento del legislador ante el juez competente.

