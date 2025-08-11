Congreso inicia la instalación de comisiones ordinarias para el periodo 2025 – 2026

Este lunes 11 de agosto, el Congreso de la República dará inicio a la instalación de las comisiones ordinarias correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2025–2026. La jornada incluirá la elección de las mesas directivas de cada grupo de trabajo, siguiendo el reglamento parlamentario que encarga la conducción inicial al congresista de la comisión respectiva.

Cada mesa directiva estará integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes serán elegidos mediante votación de los miembros. En caso de ausencia del parlamentario de mayor edad, la responsabilidad de conducir la sesión recaerá en el siguiente en antigüedad, asegurando la continuidad del proceso.

¿CUÁL SERÁ EL CRONOGRAMA?

El cronograma arranca a las 10:00 a.m. con la instalación de la Comisión Agraria en la sala María Elena Moyano. Una hora más tarde, a las 11:00 a.m., se desarrollarán dos actos en paralelo: la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Mujer y Familia, esta última en la sala Francisco Bolognesi.

Al mediodía, será el turno de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que sesionará nuevamente en la sala María Elena Moyano. Por la tarde, a las 2:00 p.m., se instalarán la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el hemiciclo del Pleno y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la sala Francisco Bolognesi.

A las 3:00 p.m., la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas se reunirá en la sala Miguel Grau Seminario, mientras que la Comisión de Salud y Población lo hará en la sala María Elena Moyano. Una hora después, a las 4:00 p.m., se instalará la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado en el hemiciclo principal, y la Comisión de Vivienda y Construcción en la sala Francisco Bolognesi.

La agenda del día culminará a las 5:00 p.m. con la instalación simultánea de la Comisión de Transportes y Comunicaciones en la sala Miguel Grau Seminario y la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en la sala María Elena Moyano. En total, se prevé que este lunes queden constituidas al menos 12 comisiones ordinarias.

El procedimiento de elección contempla modalidades de votación pública —ya sea nominal o a mano alzada— y secreta, mediante cédulas. Los integrantes podrán decidir si se elige cargo por cargo o mediante listas completas, que pueden ser abiertas o cerradas. Para ganar, un candidato o lista debe obtener la mayoría simple de los votos presentes; si no se alcanza en la primera vuelta, se realizará una segunda entre las dos opciones más votadas.

Las comisiones que no se instalen el lunes tendrán su turno el martes 12 y miércoles 13 de agosto. En esos días se conformarán, entre otras, las de Defensa, Justicia, Constitución, Educación y Relaciones Exteriores, completando así la estructura de trabajo parlamentaria para el nuevo periodo legislativo.