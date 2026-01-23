Congreso logra obtener firmas para presentar moción de vacancia contra José Jerí

Con las firmas de 26 congresistas, la moción de vacancia contra el presidente peruano, José Jerí Oré, será presentado al Congreso para que sea debatida en las comisiones pertinentes y luego en el Pleno del parlamento.

Impulsada por el congresista perulibrista Segundo Montalvo, la moción contempla la imputación de permanente incapacidad moral para José Jerí, en base a los escándalos del Chifagate por sus reuniones clandestinas, y las acciones de privatización de Petroperú, entre otras controversias.

Entre los congresistas firmantes se encuentran Susel Paredes, Flavio Cruz, Bernardo Quito, Sigrid Bazán, Roberto Sánchez, Edward Málaga, Carlos Zeballos, Américo Gonza, entre otros.

En la actualidad, aún quedan vigentes por firmar dos mociones de censura, impulsadas por Sigrid Bazán y Ruth Luque, ambas de la bancada Bloque Democrático.

