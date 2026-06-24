Congreso oficializa facultades a Comisión Permanente para legislar hasta el 15 de julio

El Pleno del Congreso de la República oficializó —mediante la Resolución Legislativa 011-2025-2026-CR— que la Comisión Permanente ejerza facultades para legislar hasta el próximo 15 de julio, una extensión de labores que se realiza de manera excepcional ante el fin de la actual legislatura y periodo congresal.

Esta delegación de facultades fue previamente aprobada a través de la aprobación del Proyecto de Resolución Legislativa N.° 14769, con 74 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones durante el Pleno del 11 de junio.

De esta forma, la Comisión Permanente podrá legislar sobre los siguientes temas: dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa presente en la Orden del Día y en la agenda del Pleno; así como los que acuerden incluir la Junta de Portavoces. También en las propuestas enviadas con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo, conforme a lo señalado en el artículo 105 de la Constitución.

DECISIÓN ADOPTADA ANTE EL FIN DE LA LEGISLATURA

Esta decisión fue adoptada por el Pleno frente al término de la duración de la Segunda Legislatura Ordinaria 2025-2026, la cual iba hasta el 24 de junio. Se debe tener en cuenta que el periodo real acaba el 15 de junio, pero su vigencia fue extendida por nueve días adicionales.

Las ampliaciones de facultades para legislar busca acelerar el trabajo legislativo pendiente antes de la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, que estará integrado por un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 integrantes. Su instalación oficial está prevista para el 28 de julio de 2026.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, conforme al acta de proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2026, se procederá con la entrega de credenciales a los parlamentarios electos el jueves 25 y el viernes 26.

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