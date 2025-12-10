Proponen eliminar gastos de instalación para congresistas de Lima y Callao

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso peruano busca eliminar el pago de gastos de instalación para los parlamentarios que residen en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La iniciativa, impulsada por el congresista José Arriola, junto con otros miembros de la bancada de Podemos Perú, plantea que este beneficio solo se otorgue a legisladores provenientes de otras regiones del país, con el fin de evitar el uso innecesario de recursos públicos.

El proyecto propone modificar la normativa vigente mediante un artículo único, en el que se precisa el alcance del beneficio y el motivo del cambio. En el contexto del retorno a la bicameralidad, se recuerda que tanto diputados como senadores reciben, al inicio de su mandato y por única vez, una asignación equivalente a una remuneración mensual. Esta suma está destinada a cubrir los gastos de instalación y a reforzar la solvencia económica para el ejercicio del cargo.

No obstante, pese a que la sede del Congreso se encuentra en Lima, varios parlamentarios con domicilio registrado en esta ciudad —y también en el Callao— han recibido este beneficio. Para los autores del proyecto, ello contradice el espíritu de la norma, que fue concebida para facilitar la instalación de representantes procedentes de otras zonas del país.

PROPUESTA PRESENTADA

Por esa razón, el texto legislativo propone que “quede prohibido el pago por concepto de gastos de instalación a los parlamentarios que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao”.

Según la bancada de Podemos Perú, esta medida contribuiría a un uso más racional y transparente de los recursos públicos, eliminando desembolsos innecesarios y alineando la norma con su propósito original.

El proyecto ya fue ingresado a trámite y está a la espera de ser derivado a la comisión correspondiente, que deberá evaluarlo y emitir un dictamen antes de su debate en el Pleno. De aprobarse, la propuesta modificará el esquema de asignaciones económicas en el Congreso, en el marco del proceso de implementación de la bicameralidad.

