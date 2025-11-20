Congreso: rechazan inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

El Congreso de la República rechazó —este miércoles 19— inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez, por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. En tanto, ella se encuentra asilada en la embajada de México en Perú a la espera de que el Gobierno peruano acceda a concederle el salvoconducto.

Se requerían 68 votos a favor para la aprobación de la resolución legislativa referida a la acusación constitucional contra Chávez Chino, pero solo se obtuvo 56 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

La acusación se basaba en las supuestas infracciones a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política imputadas a la ex jefe de Gabinete por su presunta participación en el quiebre institucional impulsado desde la cúpula del Gobierno de Pedro Castillo.

“No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente”, indicó Rospigliosi tras la votación.

TRES PEDIDOS DE RECONSIDERACIÓN

Ante el resultado de la votación, se presentaron tres pedidos de reconsideración, Estos fueron presentados por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular).

De acuerdo a los procedimientos parlamentarios, los tres pedidos de reconsideración deberán ser incluidos en la agenda del Pleno por el titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y ser votados en el Hemiciclo durante la siguientes semanas.

