SAC realizó sesión contra Magaly Ruiz por contratación de la pareja de su hijo en su despacho

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República realizó, en sesión extraordinaria, la audiencia contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, investigada por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.

Tras la declaración de las partes, se determinó que el informe final sobre el caso se emitirá en los próximos cinco días hábiles.

La investigación surge a partir de la contratación de la pareja del hijo de la congresista, entre febrero de 2022 y enero de 2023, situación revelada por el programa Punto Final. Según expuso el fiscal Ronal Ramón Flores Ñañez, Camila Mantilla Heredia habría trabajado en el despacho parlamentario como auxiliar bajo una contratación indebida, con un sueldo de S/2.200 mensuales, pese a que solo asistía dos veces por semana debido a que se encontraba estudiando.

La defensa de la congresista Ruiz, por su parte, señaló que “no existen pruebas suficientes para abrir una investigación preparatoria”. Asimismo, sostuvo que los chats presentados como medios probatorios no son suficientes y que serían ilícitos, al no haber sido autorizados por la parlamentaria. Agregó que los testigos del caso han acreditado que Camila Mantilla “sí desarrollaba sus labores en las redes sociales, búsqueda de información y apoyo al despacho congresal”.

Luego de la argumentación del Ministerio Público y de la defensa, la congresista pidió la palabra y afirmó que las imputaciones han “alcanzado su entorno familiar, sus seres queridos y su honor”. Añadió que “todos sabemos que recuperar una reputación afectada es mucho más difícil que perderla. Muchas veces, cuando las acusaciones no logran acreditarse, el daño ya ha quedado instalado en la opinión pública. Por eso, nuestro sistema exige que las conclusiones se construyan sobre pruebas y no sobre sospechas o interpretaciones”.

EL CASO

Según lo revelado por Punto Final, la congresista por La Libertad, Magaly Ruiz, habría contratado a Camila Mantilla Heredia, pareja de su hijo Jeffrey Marrufo Ruiz, para trabajar en su despacho parlamentario.

Mantilla Heredia ingresó el 11 de febrero de 2022 como asistente del despacho de la legisladora. Durante ese periodo, realizó viajes a Colombia y a Estados Unidos. Chats difundidos por el programa dominical revelarían, además, que solo habría acudido a laborar dos días por semana, los martes y jueves. La contratación habría vulnerado el código de ética del Parlamento.

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