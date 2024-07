Congreso: subcomisión vota hoy informe final de candidato a nuevo Contralor

La subcomisión del Congreso evaluará en su última sesión el informe final sobre el segundo candidato propuesto por el ejecutivo para ocupar el cargo de Contralor en reemplazo de Nelson Shack.

En esta sesión se deberá determinar si el nombre de César Aguilar pasa a la Comisión Permanente, donde se deberá elegir de forma definitiva si ocupará el cargo de Contralor o si Shack continúa en sus funciones hasta elegir un nuevo sucesor.

Días previos a la votación, el candidato a reemplazo de Shack indicó que se encuentra a favor de la reducción del presupuesto de la Contraloría.

«En mi opinión personal, yo no encuentro mucho sentido en demandar, exigir el 2% del control concurrente porque si la finalidad es cubrir necesidades en esas acciones de control, me parece que el 0.5% sería adecuado y, si no es adecuado, habrá que ver en incrementarlo», señaló Aguilar a la subcomisión.

El postulante al cargo de contralor también mostró su postura ante la ejecución del presupuesto asignado a las acciones de control. Según aguilar, en 2022 la Contraloría ejecutó el 89.4% de su presupuesto, mientras que en 2023 alcanzó el 92.8%. Mencionó que «hay una contradicción», respecto al aumento del presupuesto y a que este «nunca se ha ejecutado al 100%».

La sesión de la subcomisión donde se votará a favor o en contra de César Aguilar se realizará este lunes 22 de julio desde las 9 de la mañana.