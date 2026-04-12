Continúan las Elecciones: JNE anuncia que mañana se instalarán las 211 mesas faltantes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que mañana lunes continuarán las Elecciones Generales 2026 al instalarse las 211 mesas de votación faltantes de la jornada del domingo.

El Pleno del JNE emitió un acuerdo extraordinario para garantizar el derecho al sufragio tras los retrasos en la llegada de material electoral. La medida aplica específicamente para sectores de Lima Metropolitana y dos circunscripciones en Estados Unidos.

Ampliación de horarios de sufragio

Debido a la falta de material en diversos centros de votación, se han dispuesto los siguientes horarios para el lunes 13 de abril de 2026:

Instalación de mesas: De 07:00 a. m. a 02:00 p. m. (según el huso horario local).

Horario de votación: Se extiende hasta las 06:00 p. m. (también de acuerdo al huso horario local).

Estas disposiciones rigen para las mesas afectadas en Lima y las sedes de Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey) en Estados Unidos.

Facilidades para el elector y seguridad

El JNE ha solicitado la intervención de diversas carteras del Ejecutivo para asegurar la jornada:

Ministerio de Educación: Mantener los colegios a disposición de la ONPE. Ministerio de Trabajo: Dictar normas que otorguen facilidades laborales a los ciudadanos que deban votar este lunes. Seguridad: La Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas garantizarán el resguardo del material electoral y la integridad de los votantes.

Restricciones y propaganda electoral

El organismo electoral enfatizó que se mantienen las siguientes prohibiciones:

Propaganda electoral: Queda prohibida hasta el cierre de las mesas en las zonas afectadas.

Encuestas y resultados: Se exhorta a los medios y ciudadanos a no difundir sondeos, conteos rápidos o proyecciones hasta que concluya el proceso.

El JNE precisó que los Jurados Electorales Especiales no deberán declarar la nulidad de las mesas afectadas, fundamentando la validez del voto sobre la base de este acuerdo excepcional.

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