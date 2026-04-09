Contraloría intervino oficinas del Reniec tras retrasos y largas filas en trámites

La Contraloría General de la República dispuso una intervención a nivel nacional en diversas oficinas del Reniec, bajo la modalidad de “visita de control”. La medida fue oficializada mediante un memorando emitido el 8 de abril de 2026 desde Jesús María.

Esta acción alcanza a 16 sedes regionales y se ejecuta en el marco de una directiva que permite realizar supervisiones en entidades públicas para verificar su funcionamiento.

DEMORAS Y LARGAS FILAS

El objetivo es evaluar posibles deficiencias en la atención al ciudadano, principalmente por retrasos y largas filas en el trámite del Documento Nacional de Identidad.

Ante los constantes reportes en distintas regiones, se dispuso un despliegue simultáneo de supervisión para revisar cómo se viene brindando el servicio y detectar fallas.

REGIONES INTERVENIDAS

Las acciones de control se desarrollan en oficinas ubicadas en Piura, Trujillo, Iquitos, Chimbote, Ayacucho, Tarapoto, Huancayo, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huánuco, Huancavelica y Amazonas.

La supervisión busca garantizar una adecuada atención y la oportuna entrega de documentos, frente a las quejas por demoras prolongadas.

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