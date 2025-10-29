Corte Suprema rechazó recurso de Martín Vizcarra para anular juicio por presuntas coimas

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó este miércoles 29 de octubre el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, quien buscaba anular el juicio oral que enfrenta por el presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.



El exmandatario es procesado por cohecho pasivo propio, acusado por la Fiscalía de haber recibido pagos ilícitos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La audiencia fue presidida por el juez supremo César San Martín.

El recurso de casación, admitido a trámite el pasado 7 de agosto, sostiene que hubo una vulneración al debido proceso y una doble persecución penal. La defensa de Vizcarra, representada por la abogada Kathya Neyra Cano, argumenta que se cometió un error procesal al fraccionar la acusación fiscal, lo que habría permitido que se le juzgue dos veces por los mismos hechos.

Según Neyra, el supuesto agravio se produjo durante la fase de control de acusación, cuando la jueza del caso continuó con el proceso por cohecho pasivo propio sin esperar el pronunciamiento fiscal sobre otros delitos inicialmente imputados, como colusión agravada, usurpación de funciones y asociación ilícita.

Por su parte, la Procuraduría Ad Hoc del Caso Lava Jato ha solicitado que la Corte Suprema declare infundado el recurso, señalando que los argumentos de la defensa carecen de sustento jurídico y solo buscan dilatar el proceso judicial.

La Fiscalía, encabezada por el fiscal Germán Juárez, solicita 15 años de prisión para Vizcarra. Según la acusación, el expresidente habría favorecido a la empresa Obrainsa en la licitación del proyecto Lomas de Ilo a cambio de un soborno de S/1 millón.

Asimismo, se le atribuye haber condicionado la firma del contrato del Hospital de Moquegua con la constructora ICCGSA al pago ilícito de S/1,3 millones, presuntamente entregado entre 2014 y 2016.

