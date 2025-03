Critican proyecto para imponer franja informativa en los medios: «es una intervención estatista»

El abogado Aníbal Quiroga calificó de «despropósito» y de «intervención estatista» el proyecto de ley anunciado por el Gobierno para generar una franja horaria que obligue a los medios de comunicación a divulgar todos los días por 40 minutos, entre las 6 pm y 11 pm, información oficial sobre el estado de emergencia.

«Es un despropósito, porque la libertad de expresión no se puede alterar por ley. Eso colisiona con la Constitución. Es una intervención estatista sobre la producción de la información, que es de libre manejo de los medios de prensa. En los últimos 30 años a nadie se le ocurrió una norma así, ni siquiera en el gobierno autoritario de Fujimori», remarcó el abogado constitucionalista.

Aníbal Quiroga añadió que «esto me hace acordar a Telecentro, la unión de canales tomados por el Gobierno Militar, que daban información uniforme. Esto no admisible en un gobierno democrático, por más que estemos en un estado de emergencia».

El especialista aclaró que las informaciones que manejan los medios son finalmente difundidas de acuerdo a sus propios criterios y corroboraciones.

«No se puede forzar a los medios a transmitir una información que ellos no han producido. Esto colisiona contra la libertad de prensa y de comunicación, y contra los derechos ciudadanos de saber la verdad, porque no sabemos si eso es la verdad o solo lo que el Gobierno dice que ha pasado. Los medios no están hechos para pasar publicidad estatal», concluyó.

