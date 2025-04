Críticas a proyecto de franja informativa: «es descabellado, una torpeza total»

El abogado Roberto Pereira calificó de «descabellado» y de «torpeza total» el proyecto anunciado por el Gobierno para imponer una franja informativa en los medios de comunicación con el objetivo de que difundan las acciones del Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana.

«Es descabellado, es una torpeza total. Atenta contra la libertad de expresión, porque intenta imponer contenidos a todos los medios de comunicación sobre inseguridad ciudadana, pero los medios ya difunden información sobre los graves problemas de homicidios, extorsiones, sicariato, también cubren las medidas que el Gobierno toma, y critica desde su perspectiva, como ocurre en cualquier democracia», remarcó.

En esa misma línea, el especialista apuntó que «el gran riesgo es que esa franja informativa se convierta en una franja de propaganda gubernamental. El Gobierno se ve rebasado por la inseguridad, la población le exige soluciones, estas no se dan porque aparentemente no se tiene idea de qué hacer y, entonces, creen que obligando a los medios a parametrarse con la información oficial se va a solucionar el problema».

Finalmente, el abogado Roberto Pereira indicó que esta propuesta responde a la «idea absurda de que la prensa no apoyaría las acciones del Gobierno y que estaría en una especie de complot. La prensa hace su trabajo y es así en todos lados: incomoda al poder, critica, nos guste o no. El gobernante que no entiende eso, mejor que se quede en su casa a ver asuntos privados. Esto deja en claro que el Gobierno no sabe qué hacer con los problemas de inseguridad ciudadana«.

