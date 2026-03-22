De la universidad al mitin: César Acuña utilizaría recursos de su centro de estudios para su campaña presidencial

César Acuña estaría utilizando recursos y a trabajadores de su Universidad César Vallejo (UCV) para sus mitines políticos a miras de las Elecciones Generales 2026. Así lo descubrió el equipo de investigación de Punto Final tras recibir varias denuncias de personas cansadas de la politización de sus trabajo.

Testimonios recogidos por este medio indican que algunos empleados de la UCV habrían sido presionados para asistir a estos eventos, a pesar de no compartir afinididad política con el partido Alianza Para el Progreso (APP). La investigación detectó la presencia de altos funcionarios del entro de estudios orgnizados en el mitin, lo que refuerza la hipotesis de un posible uso sistemático e indebido de recursos humanos.

Buses trasladaban a trabajadores de la UCV

El equipo periodístico de Punto Final identificó que varios asistentes no llegaron por sí sólos. Horas antes del evento, buses recogían decenas de personas desde la sede Los Olivos de la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña. Desde una puerta destinada al personal administrativo, otros grupos suben a vehículos que se dirigían al mitín.

Tras realizar un rastreo, este equipo encontró que varias de las personas trasladadas eran trabajadores de la universidad, que incluye personal administrativo. Algunos de ellos, al llegar al lugar, recibián polos del partido APP para integrarse a las arengas. Directivos de la UCV fueron vistos coordinando la actividad y recibiendo a los asistentes supuestamente voluntarios.

Por otro lado, se descubrió que parte de la infraestructura de la UCV era usada para los mitines. Un local de Comas, correspondiente al centro universitario, era usado como almacén y garaje de vehículos de campaña. Allí se guarecían sillas y otros implementos.

Este presunto uso de recursos universitarios para las actividades políticas de César Acuña contraviene la Ley Universitaria, que señala la prohibición del uso de bienes o servicios educativos a fines distintos a la formación académica universitaria. Pese a las evidencias, ni la universidad ni el candidato ofrecieron descargos.

Las personas que se quedaron hasta el final del mitín, fueron pagados con un pollo a la brasa.

VIDEO RECOMENDADO