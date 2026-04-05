Debate Presidencial 2026: Propuestas, pullas e incidentes marcan la recta final de la campaña

La última gran oportunidad para convencer al electorado terminó con un balance de ataques directos y polémicas fuera de cámaras. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió a casi la totalidad de los aspirantes en tres fechas de debate que priorizaron la generación de empleo, educación y tecnología.

INCIDENTES Y AGRESIONES ANTES Y DURANTE DEBATES

La tensión no se limitó al escenario. En los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, simpatizantes del APRA atacaron el vehículo del candidato Fernando Olivera, lanzando agua y objetos. Ya en el plenario, Olivera mantuvo el tono confrontacional arremetiendo contra sus contendores, a quienes calificó de “mafiosos”.

Uno de los momentos más ásperos de la primera jornada fue el intercambio entre Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. El candidato de Cooperación Popular tildó a Álvarez de “telonero de Montesinos”, mientras que el humorista y hoy aspirante presidencial le increpó su pasado en el Congreso y su cercanía con Pedro Castillo. Por su parte, Carlos Espá se sumó a las críticas sugiriendo la “jubilación” política de Lescano tras 25 años en el Legislativo.

La segunda noche fue calificada como “explosiva”. Keiko Fujimori sorprendió con un mensaje de no agresión hacia Rafael López Aliaga, gesto que este último minimizó llamándolo “el abrazo de la osa”.

En paralelo, los ataques contra Roberto Sánchez se intensificaron. Candidatos como Marisol Pérez Tello y Roberto Chiabra lo señalaron como “traidor” de Pedro Castillo. Sánchez, quien apareció usando un sombrero, defendió su postura afirmando que sigue la “ruta castillista” por pedido directo del exmandatario.

PROPUESTAS Y MOMENTOS ANECDÓTICOS

Pese a los ataques, el bloque de propuestas dejó algunos puntos clave:

Conectividad: George Forsyth y Fernando Olivera prometieron internet al 100% en colegios. Carlos Álvarez incluso mencionó una posible gestión con Elon Musk (Starlink).

Seguridad: José Luna denunció en vivo amenazas de extorsión, mientras que Armando Massé utilizó un diente de jaguar como símbolo de su lucha contra la corrupción.

Incidentes logísticos: Jorge Nieto llegó con más de media hora de retraso en una moto policial, alegando un bloqueo en la carretera Panamericana Sur.

EL PERÚ DECIDE ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL

Con el cierre de los debates, la campaña entra en su fase definitiva. Los candidatos, como Alfonso López Chau, César Acuña y José Williams, quemarán sus últimos cartuchos en cierres de campaña regionales. El formato de tiempo reducido dejó a varios insatisfechos, como Ricardo Belmont, quien aseguró que un minuto no es suficiente para explicar un plan de gobierno.

El próximo domingo 12 de abril, más de 25 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes y miembros del Congreso de la República.

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