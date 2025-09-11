Delia Espinoza alista demanda contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que en los próximos días se presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. El documento será elevado al Tribunal Constitucional una vez que cuente con el visto bueno de la Junta de Fiscales Supremos.

Espinoza advirtió que la norma, aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, vulnera el derecho de las víctimas del conflicto armado interno a la reparación y la justicia.

“No hablamos de resentimiento, hablamos de una reparación mínima. Aún hay familias que buscan a sus desaparecidos. Valoramos la labor de policías y militares que enfrentaron al terrorismo, pero esta ley libera de responsabilidad a quienes todavía están bajo investigación”, señaló.

La fiscal de la Nación afirmó que la Ley de Amnistía debería entenderse como un esfuerzo de pacificación, pero advirtió que no puede usarse para generar confrontación. Recordó que el Ministerio Público no solo investiga y sanciona delitos, sino que también los previene, y remarcó que su misión es garantizar el debido proceso, no perseguir indiscriminadamente.

UNA NORMA CUESTIONADA

El Proyecto de Ley 7549/2023-CR fue aprobado en el Congreso el pasado 9 de julio con 16 votos a favor y 11 en contra. Luego, la presidenta Dina Boluarte lo promulgó el 13 de agosto en Palacio de Gobierno.

Espinoza calificó la norma de “absolutamente inconstitucional” y advirtió que contradice las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos.

La ONU también expresó su preocupación y alertó que esta ley impediría procesar y sancionar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

LA DEFENSA DEL GOBIERNO

Pese a las críticas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, defendió la ley ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Aseguró que la norma respeta la separación de poderes y responde a la amenaza que el terrorismo representa para la democracia.