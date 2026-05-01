Partidos de hoy, viernes 1 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 1 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE ABRIL
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Sudamericano Femenino Sub 17
2.00 p. m. | Ecuador vs Uruguay
5.00 p. m. | Brasil vs Perú
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LaLiga
2.00 p. m. | Girona vs Mallorca
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Premier League
2.00 p. m. | Leeds vs Burnley