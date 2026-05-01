Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 1 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 1 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Agustín Sosa
Agustín Sosa
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 1 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 30 DE ABRIL

  • Sudamericano Femenino Sub 17

2.00  p. m. | Ecuador vs Uruguay

5.00 p. m. | Brasil vs Perú

  • LaLiga

2.00 p. m. | Girona vs Mallorca

  • Premier League

2.00 p. m. | Leeds vs Burnley

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo