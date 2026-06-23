Delia Espinoza: Congreso oficializa inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos

El Congreso de la República formalizó la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La medida quedó oficializada mediante una resolución legislativa suscrita por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

La decisión del Legislativo se basa en las conclusiones de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618. Según el informe aprobado por el Pleno, Espinoza habría transgredido diversos artículos de la Constitución al presentar una denuncia contra 11 congresistas por haber respaldado una iniciativa legislativa relacionada con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con el Parlamento, la entonces titular del Ministerio Público habría excedido las atribuciones de su cargo al cuestionar actuaciones vinculadas a la labor legislativa. En ese sentido, se concluyó que se afectaron principios constitucionales relacionados con los límites del poder público, la inviolabilidad parlamentaria y las garantías del debido proceso.

CIERRE DEFINITIVO DEL PROCESO PENAL

No obstante, la resolución también dispone el cierre definitivo del proceso penal asociado al caso. El Pleno descartó formular acusaciones contra la exfiscal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, además de excluir una eventual responsabilidad por otras disposiciones constitucionales.

El documento señala que durante toda la investigación se respetaron las garantías procesales correspondientes. El Congreso sostuvo que Delia Espinoza participó en las audiencias previstas, ejerció su derecho de defensa y contó con asesoría legal durante el desarrollo del procedimiento.

Con esta resolución, la sanción política contra la exfiscal queda oficialmente vigente y le impide desempeñar cualquier función dentro de la administración pública durante los próximos diez años, aunque las imputaciones penales vinculadas al caso fueron finalmente archivadas.

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