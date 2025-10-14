Denisse Miralles es la nueva ministra de Economía en el gobierno de José Jerí

El presidente José Jerí designó a Denisse Miralles como nueva ministra de Economía y Finanzas (MEF) en su Gobierno de transición. La funcionaria se desempeñaba como directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión y cuenta con amplia experiencia en gestión pública e inversión privada.

Miralles ya había ocupado el cargo de viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi, antes de retomar su labor en ProInversión, donde trabaja desde 2014. Bajo su liderazgo, el mecanismo Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un récord histórico en 2024, con adjudicaciones que superaron los S/ 4,200 millones.

No obstante, de acuerdo a un informe de El Foco, 130 proyectos de OxI habrían sido entregados a 93 empresas que no registran trabajadores en planilla, operan en bodegas o tienen direcciones que no existen, es decir, se trataría de lo que se conoce como “empresas cascarón”. El monto adjudicado a esas empresas sería de S/ 2,198 millones.

TRAYECTORIA Y FORMACIÓN

Ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Denisse Miralles posee un máster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón), y estudios de infraestructura y asociaciones público-privadas (APP) en la Harvard Kennedy School, la CAF y la Universidad del Pacífico.

Acumula más de 22 años de experiencia en el sector público, especializada en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas. Ha ocupado cargos de jefatura, dirección y consultoría en el Ministerio de Economía y Finanzas y en ProInversión, donde ha liderado la promoción de proyectos de inversión regional y local.

Con su nombramiento, Denisse Miralles asume el reto de dirigir el MEF en un contexto de transición política, buscando mantener la estabilidad fiscal y reactivar la inversión en infraestructura pública y privada.

VIDEO RECOMENDADO