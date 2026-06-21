Denuncias de abusos en la FAP: Fiscalía investiga presuntas torturas y 19 cadetes pidieron su baja

Una fiscalía especializada en Derechos Humanos investiga una denuncia por presuntos actos de tortura ocurridos dentro de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicada en Las Palmas, Surco. El caso fue revelado por Punto Final y tiene como protagonista a un exaspirante que, por seguridad, fue identificado como “Carlos”.

Según el testimonio de su madre, el joven la llamó semanas después de haber ingresado a la institución para contarle que había sido víctima de agresiones por parte de cadetes de mayor antigüedad. “Me dijo: mamá, me quemaron los testículos con Icy Hot. Y se cortó la llamada”, relató.

LAS GRAVES ACUSACIONES QUE INVESTIGA LA FISCALÍA

De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, un grupo de monitores habría obligado a varios ingresantes a aplicarse una crema muscular que genera una intensa sensación de calor. En el caso de Carlos, asegura que fue presionado para colocársela en los genitales y luego realizar ejercicios físicos.

La investigación fiscal también recoge otros presuntos hechos, como episodios de asfixia con agua, inmovilización con cinta adhesiva, agresiones físicas, insultos racistas y grabaciones sin consentimiento a jóvenes ingresantes.

Según la familia del denunciante, el joven reportó lo sucedido a superiores dentro de la escuela, pero no obtuvo respuesta.

DOS HISTORIAS, UN MISMO PATRÓN DE DENUNCIAS

El reportaje también recoge el testimonio de otro exaspirante, identificado como “Ernesto”, quien abandonó la institución tras presentar problemas físicos durante el proceso de formación.

Su madre denunció que, pese a contar con descanso médico, el joven continuó realizando actividades que agravaron su condición. Además, aseguró que presenció situaciones similares a las denunciadas por Carlos, incluyendo humillaciones e insultos racistas.

RESPUESTA DE LA FAP Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS

El director de la Escuela de Oficiales FAP, mayor general Nelson Suárez Alayza, afirmó que la institución tomó acciones inmediatas una vez recibida la denuncia formal y aseguró que la disciplina militar no puede confundirse con faltas graves.

Asimismo, confirmó que los cadetes involucrados en los hechos investigados fueron separados de la institución y señaló que la Fuerza Aérea viene colaborando con las diligencias fiscales.

UNO DE CADA CUATRO INGRESANTES DEJÓ LA ESCUELA DE OFICIALES

De los 129 jóvenes que ingresaron a la Escuela de Oficiales en febrero de este año, 32 solicitaron su baja antes de culminar el primer mes de formación. Esto representa un 24 % de deserción, una cifra superior al 14 % registrado durante 2024.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía busca determinar si los hechos denunciados constituyen delitos contra los derechos humanos y si existieron fallas en la supervisión de los aspirantes durante su proceso de formación.

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