Abogado tras promulgación de Ley de Amnistía: “Nos convierte en un país que no respeta los tratados internacionales”

El abogado penalista James Rodríguez advirtió que la reciente promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte coloca al Perú en abierta contradicción con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y favorece la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Rodríguez afirmó que “la ley de amnistía nos convierte en un país que no respeta los tratados internacionales ni lo ordenado por la Corte Interamericana. Nos guste o no, el Estado peruano ha firmado un tratado para acatar sus disposiciones y cumplir con sus resoluciones”.

La norma beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), incluidos casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad. “Esto recorta a las víctimas y a sus familiares el acceso a la verdad y a la justicia. No hay peor injusticia que la que emana de la propia justicia”, señaló.

Según el penalista, la promulgación implica que el país incumpla un tratado internacional que obliga a acatar las resoluciones de la Corte IDH. “Con esta ley, estamos vulnerando ese compromiso”, enfatizó.

“PERÚ, PAÍS BANANERO”

El abogado sostuvo que la comunidad internacional podría empezar a ver al Perú como un “país bananero” por el desacato. “Aunque no existe una sanción económica inmediata, sí habrá un deterioro de nuestra imagen internacional, que afecta nuestra posición y credibilidad en foros globales. El Estado peruano, ahora representado por la señora Boluarte, está desacatando disposiciones de la Corte. Esto podría ser un paso para apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

Rodríguez consideró que esta decisión forma parte de una estrategia política del actual gobierno para eventualmente retirar al país del sistema interamericano de derechos humanos. “No olvidemos que la propia presidenta Boluarte está siendo investigada y podría ser perseguida por la justicia internacional en el futuro por las muertes ocurridas en el sur. Salirse de la Corte sería una manera de evadir esa responsabilidad”, advirtió.

SOBRE LA PROMULGACIÓN

La promulgación de la ley se realizó este miércoles en Palacio de Gobierno, en una ceremonia oficial con la presencia de congresistas, altos mandos militares y policiales, y miembros de comités de autodefensa. Entre los asistentes estuvo Juan Rivera Lazo, exintegrante del grupo Colina, excarcelado en 2024, quien recibió el saludo de Boluarte.

La norma —aprobada por el Congreso el pasado 9 de julio— concede amnistía a quienes no tengan sentencia firme y enfrenten procesos judiciales por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. También otorga un beneficio “humanitario” a sentenciados mayores de 80 años que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción.

CORTE IDH HABÍA PEDIDO SUSPENDER LA MEDIDA

Organismos de derechos humanos han señalado que la ley contradice la jurisprudencia internacional, que prohíbe las amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte IDH solicitó expresamente al Estado peruano suspender su trámite y convocó a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto a fin de evaluar su impacto.

“La promulgación de esta ley de amnistía no hace más que generar impunidad en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y restringe a las víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia”, concluyó Rodríguez.