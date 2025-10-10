Dina Boluarte deja la Presidencia de la República: Congreso aprobó su vacancia

La presidenta Dina Boluarte fue vacada del cargo de Presidenta de la República. El Pleno de Congreso votó mayoritariamente a favor de la moción presentada que declara su “permanente incapacidad moral”. El resultado fue 122 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

Más temprano, la mayoría de bancadas había expresado su apoyo a las diversas mociones de vacancia presentadas en el Congreso en contra de la ahora exjefa de Estado.

Como se recuerda, durante la noche del miércoles 8 de octubre se vivió uno de los puntos más altos de la ola de violencia que azota al país: la reconocida banda Agua Marina fue atacada a balazos mientras ofrecía un concierto en Chorrillos. Producto del atentado, cuatro integrantes de la orquesta resultaron heridos.

En cuestión de horas, la indignación popular hizo que los congresistas reaccionaran apuntando como principal responsable de la situación a la presidenta Dina Boluarte, en su calidad de “jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional“.

Cabe apuntar que este jueves se presentaron hasta cuatro mociones de vacancia en contra de la ahora expresidenta Dina Boluarte y que bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso, que anteriormente votaron en contra de sendos pedidos de vacancia, esta vez anunciaron que apoyarían la medida.

