Fiscal de la Nación cita a Dina Boluarte por caso ‘El Cofre’

La presidenta Dina Boluarte ha sido citada una vez más por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que responda por el caso ‘El Cofre’. La sesión se llevará a cabo el miércoles 15 de enero a las 9 a. m. en el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales en el marco de la investigación que contempla presuntos actos irregulares durante su gestión.

No obstante, Boluarte Zegarra ya había sido citada a declarar este jueves 2 de enero. La Fiscal de la Nación reveló en el programa dominical Punto Final que la jefa de Estado tendrá que responder sobre el presunto abandono de funciones que habría ejercido debido a las supuestas intervenciones quirúrgicas que se habría realizado en los últimos meses.

Como se recuerda, el caso ‘El Cofre’ está vinculado a las presuntas irregularidades que se habrían desarrollado durante la gestión de la mandataria, donde habría usado bienes del Estado de manera indebida para fines personales o partidarios.

Frente a ello, la presidenta se pronunció meses después sobre el caso en cuestión y enfatizó que su tardío pronunciamiento se debería a su necesidad por mantener su vida personal de manera privada.

“Si me he mantenido en silencio, frente a los medios de comunicación ha sido para cautelar mi privacidad, como sé que lo haría cualquiera de ustedes (…) Señora fiscal de la Nación, cíteme a declarar y no contribuya con actuaciones irresponsables y ajenas al debido proceso. Yo no soy mentirosa”, señaló la mandataria en una conferencia de prensa.