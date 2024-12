Punto Final: reportajes y resumen del programa 22 de diciembre

Como es habitual cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 22 de diciembre.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

CONGRESO, PROXENETISMO Y MUERTE

La muerte de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal Gómez, siete días después del atentado que sufriera en un taxi en La Victoria, destapó una presunta red de prostitución dirigida desde la oficina Legal y Constitucional del Parlamento, bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia. Exjefe de campaña de Luis Valdez, brazo derecho del líder de App, César Acuña. El Congreso encabezado por APP tras la difusión de la denuncia emitida en el programa Beto A Saber retiró del cargo a Torres Saravia y ha conformado una comisión ad hoc para investigar los hechos. De igual manera, lo hará la comisión de Fiscalización. La Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas de Lima Centro también abrió investigación contra Torres Saravia.

LA PAREJA DE LA CORRUPCIÓN

El martes pasado, la Fiscalía Anticorrupción allanó el departamento del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, y de un grupo de funcionarios de Qali Warma y del Midis, investigados por su presunta vinculación a la empresa proveedora de Frigoinca y la red de corrupción que entabló en el programa social, denunciada por este programa en cuatro reportajes. La Unidad de Investigación de Latina Noticias continúa revelando el rostro de nuevos personajes de este escandaloso caso. Esta noche presenta a una pareja de esposos, él favorece a Frigoinca desde Qali Warma, y ella, desde el Ministerio de Salud. Juntos recibieron un soborno de más de 200 mil soles, para facilitar la distribución de las conservas “Don Simón”.

LOS OLAZÁBAL EN EL GOBIERNO

El domingo pasado se conoció que la presidenta Dina Boluarte llegó en el cofre hasta el condominio de Asia del Sur el último fin de semana de febrero. Los vecinos de Asia señalan que la pareja de Sajdi Olazabal y Ena Ocaña visita frecuentemente ese balneario. Sajdi Olazabal es hijo de Juan Olazabal Segovia, quien fue presidente del Club Departamental Apurimac y tuvo entre sus miembros en la directiva a Dina Boluarte. El abogado de Boluarte dijo que la mandataria no debía explicar su visita al sur y preguntó cuál es el interés público. Rodrigo Cruz investigó a la familia Olazabal y descubrió que varios de sus miembros contratan con el Estado en el gobierno de Boluarte. Según especialistas, la presidenta no debería visitar a proveedores del Estado.

PRESIONES EN EL PENAL DE DINA

El 28 de julio pasado, la presidenta Dina Boluarte anunció la ampliación y mejora del penal de Abancay. Hace unos días, el Instituto Nacional Penitenciario firmó contrato con el consorcio Saywite, integrado por las empresas Drassa y Grandes Xtructuras, para ejecutar la obra por 116 millones de soles. Sin embargo, la Unidad de Investigación de Latina Noticias y Carlos Hidalgo conversaron con el jefe de logística del Inpe, quien denunció que hubo irregularidades y presiones durante el proceso de licitación para que no se tome en cuenta que la empresa Grandes Xtructuras que es parte del consorcio ganador, estaba inhabilitada para contratar con el estado; para callarlo revivieron un proceso administrativo que lo dejó fuera de la institución por unos días.

EL AUDIO DEL “INTERCAMBIO DE FIGURITAS”

Hace unos meses, Punto Final hizo pública la transcripción de un audio que obra en el expediente fiscal del caso Waykis en la Sombra. Registraba una conversación producida en abril de este año en el centro aeronáutico de la Fuerza Aérea del Perú, entre el entonces abogado de la presidenta de la República, el doctor Mateo Castañeda, el ex ministro del Interior, el general PNP Carlos Morán y el coronel de la policía, Harvey Colchado, quien en ese momento oficiaba de agente encubierto del Eficoop. En la reunión, Castañeda le dijo que le había propuesto al coronel Walter Lozano (Bica) un “intercambio de figuritas”, recibir información a cambio de ayudarlos en la Policía, a ascender y a que no los pasen al retiro en diciembre. No fue eso de lo único que se habló. Punto Final accedió al audio integro de esa reunión que dura cerca de dos horas y que parecer ser premonitoria, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado después. También se evidencia que en la transcripción se escribió que “la Dina ha pagado a Conejo” refiriéndose a obtener los chats del llamado agente Roberto, pero en el audio se escucha claramente que Castañeda habla que la DINI (Dirección de Inteligencia) fue quien contrató a Conejo. ¿Fue un error material o malintencionado? También hablan de actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.