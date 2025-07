Cronograma de actividades de Dina Boluarte para HOY, 28 de julio: horarios y más de su agenda

Este 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte encabezará una larga jornada protocolar por el 204.º aniversario de la independencia del Perú. Desde muy temprano, la jefa de Estado participará en los actos oficiales de Fiestas Patrias, en un día marcado por la solemnidad, la tradición y el esperado mensaje a la Nación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINA BOLUARTE

Las actividades comenzarán a las 7:50 a.m., cuando la mandataria salga de Palacio de Gobierno por la Puerta de Honor rumbo a la Catedral de Lima. A las 8:00 a.m. participará en la tradicional Misa Solemne y Te Deum, ceremonia religiosa que reúne a las principales autoridades del país, representantes de la Iglesia y el cuerpo diplomático. Una hora después, regresará a Palacio para prepararse para su presentación en el Congreso.

Aproximadamente a las 10:30 a.m., la presidenta recibirá a la Comisión de Anuncio del Congreso en el Salón de Embajadores. Esta delegación será la encargada de invitarla formalmente a la sesión solemne, donde Boluarte pronunciará su discurso más importante del año. A esa misma hora, el Gabinete Ministerial partirá rumbo al Palacio Legislativo.

A las 10:50 a.m., Boluarte dejará nuevamente Palacio de Gobierno para dirigirse al Congreso, donde será recibida con honores militares a las 10:55 a.m. En ese escenario, se iniciará la sesión solemne a las 11:00 a.m., con la presencia de los tres poderes del Estado, altos funcionarios, congresistas y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

El mensaje a la Nación de Dina Boluarte está programado para las 11:10 a.m. Será transmitido por los principales canales de televisión y redes sociales, e incluirá traducción en lengua de señas. Se espera que la mandataria haga un balance de su gestión, resuma los logros del Ejecutivo y presente los últimos anuncios de su gobierno, a un año de finalizar su mandato.

La jornada cerrará a las 5:30 p.m. en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, con el tradicional saludo protocolar del cuerpo diplomático y las altas autoridades del país a la presidenta. Así concluirá el día más simbólico del calendario político nacional, en medio de la expectativa ciudadana por las palabras de la presidenta y el rumbo que trazará en este 28 de julio.